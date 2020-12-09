СК начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ организовал проверку по сообщениям об осквернении памятников советским воинам в Литве. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета России организована доследственная проверка. Ее проведение поручено отделению по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества", - сказала Петренко.

По ее словам, согласно имеющейся информации, злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии на братском кладбище в городе Обяляй и нанесли на памятники оскорбительную символику. Петренко уточнила, что факт осквернения установлен во время осмотра братских захоронений участниками литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты".