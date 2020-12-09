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Пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области ликвидирован

На месте происшествия работали 105 человек и 33 единицы техники

ТАСС, 9 декабря. Возгорание на нефтяной скважине на Таллинском месторождении в Оренбургской области ликвидировано.

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Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 21:20 (19:20 мск), пожар ликвидирован. Проводятся мероприятия по охлаждению арматуры скважины", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работали 105 человек и 33 единицы техники, в том числе 62 человека и 15 единиц техники от МЧС. Предполагаемая причина пожара - нарушение технологического регламента процесса производства.

 

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