Главарь ОПГ из Ленобласти получил тюремный срок за организацию нарколаборатории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Организатор преступной группы, создавшей в Ленинградской области подпольную лабораторию, в которой произвели почти тонну наркотиков, приговорен областным судом к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил организатору и руководителю организованной преступной группы наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,6 млн рублей", - сказала представитель ведомства.

Как уточнили в пресс-службе Ленинградского областного суда, его признали виновным по статьям 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере в составе преступной группы" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств преступной группой"). Осужденный вину не признал, заявив, что не совершал этих преступлений.

Как удалось установить на суде, мужчина организовал в Бокситогорском районе Ленинградской области лабораторию, где изготавливались наркотики, и собрал преступную группу, которая участвовала в работе незаконного производства. Членам группы в 2016-2017 годах удалось изготовить около тонны вещества, содержащего амфетамин. Часть из этого они успели переправить в Петербург, еще часть хранили на месте.

Кроме того, следствие установило, что участники преступной группы также занимались перепродажей наркотиков, купленных у других производителей. В частности, они пытались продать почти 1 килограмм смеси, содержащей кокаин, после чего были задержаны. Сам главарь ОПГ пытался скрыться в Болгарии, однако в 2018 году был задержан и экстрадирован в Россию.

Расследованием дела занимались сотрудники управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а гособвинение на суде поддерживал областной прокурор Борис Марков. Остальные участники преступной группы ранее были осуждены на сроки от 11 до 18 лет лишения свободы.