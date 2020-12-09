Суд взыскал 75 млн рублей с бывшего директора ярославского департамента строительства

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Суд взыскал с бывшего директора департамента строительства Ярославской области Владимира Хмелева 75 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного в ходе строительства концертно-зрелищного центра "Миллениум" в Ярославле. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области рассмотрел исковое заявление прокуратуры города Ярославля о взыскании с бывшего директора областного департамента строительства ущерба, причиненного преступлением. Суд вынес решение о взыскании с бывшего чиновника 75 млн рублей в счет возмещения ущерба", - говорится в сообщении.

В результате проверки прокуратура установила, что в период строительства КЗЦ "Миллениум" Хмелев, будучи директором департамента, подписал справки о стоимости работ без документов, подтверждающих их выполнение. Стоимость выполненных работ была завышена на более чем 75 млн рублей. Средства были переведены генподрядчику.

В 2015 году в отношении Хмелева следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В феврале 2019 года дело было прекращено Кировским районным судом Ярославля в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.