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На Камчатке возобновилось извержение вулкана Карымский

Высота столбов пепла достигла 6-7 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Извержение вулкана Карымский в четверг возобновилось на Камчатке, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Взрывная активность Карымского вулкана возобновилась. Взрывы пепла вулкана высотой до 6-7 км начались примерно с 20:45 UTC 9 декабря (09:45 10 декабря по местному времени - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ученые установили для Карымского оранжевый, предпоследний код авиационной опасности.

Вулкан Карымский расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Это один из самых активных вулканов на полуострове. За последние 100 лет произошло 20 извержений. Высота вулкана около 1,5 тыс. м.

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