Пьяный мужчина перевел 1,7 млн рублей в Telegram-игре ради выигрыша в 100 тыс. рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, перевел более 1,7 млн рублей, играя в игру на выбывание в Telegram-канале и рассчитывая получить выигрыш в 100 тыс. рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в полицию обратился молодой человек. Он сообщил, что 3 декабря в одном из Telegram-каналов увидел объявление о розыгрыше со ставкой в 250 рублей и выигрышем 100 тыс. рублей. Кроме того, организаторы обещали вернуть всю вложенную сумму денег. По правилам, игра проходила на выбывание, победителями становились два последних участника, сделавших перевод. Время на шаг давалось 10 минут.

"Заявитель, будучи пьяным, решил принять участие в игре и перевел на указанный организаторами счет 250 рублей. Затем он быстро вошел в азарт, вложив в игру 150 тыс. рублей. Деньги на одной банковской карте закончились. Молодой человек стал переводить средства с другой карты, пока на ней тоже не осталось денег. В общей сложности за время игры он перевел 1,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

После заявления было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.