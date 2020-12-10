МАХАЧКАЛА, 10 декабря. Трое мужчин погибли от отравления угарным газом в дагестанском селе Бабаюрт, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Дагестана.
"В 07:27 четверга в селе Бабаюрт, в доме по улице Ирчи Казака, найдены тела трех взрослых мужчин. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, шедшим из неисправного иранского камина", - сообщил собеседник.
Три человека погибли от отравления угарным газом в селе в Дагестане
По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправного иранского камина
МАХАЧКАЛА, 10 декабря. Трое мужчин погибли от отравления угарным газом в дагестанском селе Бабаюрт, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Дагестана.