Полиция передала в СК дело подозреваемого в подготовке нападения на учебное заведение Тулы

ТУЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия, возбужденное в отношении жителя Тулы, подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, передано из органов управления МВД следователям СК РФ по Тульской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

"Да, дело находится у нас. Сейчас рассматривается вопрос квалификации его действий. Иного уголовного дела пока не возбуждали", - сказали в пресс-службе.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ 9 декабря сообщил, что в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. У него изъяли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях.

Следственным управлением УМВД России по Туле было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение оружия").