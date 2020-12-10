СК допросит бывшего первого замглавы отделения "Динамо" в Москве по делу о растрате

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи допросят экстрадированного из Испании и обвиняемого в растрате 21 млн рублей бывшего первого заместителя председателя московского отделения спортивного общества "Динамо" Владимира Михалевского. Об этом сообщается на сайте СК.

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России в ближайшее время допросят и предъявят обвинение бывшему первому заместителю председателя Московской городской организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" Владимиру Михалевскому, экстрадированному из Королевства Испании", - сообщает СК.

Михалевский был заочно арестован по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, он в марте - мае 2010 года организовал изготовление и подписал от имени "Динамо" четыре фиктивных договора о рекламе с рядом фирм-однодневок, в числе которых ООО "Кассиопея", ООО "Вега", ООО "Вензель". Зная, что фирмы не оказали никаких рекламных услуг, он организовал через подчиненных перевод денег на счета трех фирм по договорам. Ущерб превысил 21,4 млн рублей.

"В рамках расследования получены достаточные доказательства, подтверждающие причастность экстрадированного Михалевского к совершению этого преступления. Среди них показания свидетелей, изъятые фиктивные договоры, заключение почерковедческой судебной экспертизы и другие доказательства", - отмечает СК. Также следствие проверит Михалевского на причастность к другим преступлениям в период нахождения в указанной должности.

Михалевский уехал из России до возбуждения уголовного дела. В 2018 году он был объявлен в международный розыск. В декабре 2019 года его задержали в Испании. Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который в октябре 2020 года был удовлетворен.