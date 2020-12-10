СК возбудил еще одно уголовное дело из-за подготовки нападения на учебное заведение в Туле

ТУЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Приготовлении к убийству двух и более лиц" возбудили в четверг в отношении жителя Тулы, подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"В отношении 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц (ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что также продолжается расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение оружия"), возбужденного ранее следственным управлением УМВД России по Туле и переданного для дальнейшего расследования в региональное следственное управление СК РФ.