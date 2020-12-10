Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, погибли два человека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре в 12-этажном жилом доме по адресу: улица Кулакова, д. 25, к. 1, поступила в 17:43 мск. "Происходило возгорание в одной из квартир на десятом этаже. Горели личные вещи и мебель на площади 30 кв. метров. К сожалению, в горящей квартире погибли два человека", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что пожар потушен. Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что огнем были охвачены жилая комната, коридор и балкон. До прибытия пожарных самостоятельно из подъезда эвакуировались восемь человек, детей среди них нет.