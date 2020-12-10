В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в вербовке для террористической организации

ТАСС, 10 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, которого подозревают в вербовке нижегородцев для участия в террористической организации. Подозреваемый арестован, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). <...> 10 декабря в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2020 года подозреваемый, находясь в Нижнем Новгороде, вовлекал нижегородцев в возрасте от 18 до 27 лет в организацию, которая признана в России террористической.

Мужчина был задержан в Санкт-Петербурге. Свою вину он не признал.