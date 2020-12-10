Обвиняемого в превышении полномочий экс-главу нижегородского ФСИН заключили под стражу

ТАСС, 10 декабря. Суд в четверг арестовал бывшего руководителя ГУ ФСИН России по Нижегородской области Николая Теущакова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"10 декабря судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании бывшему руководителю регионального ГУ ФСИН Николаю Теущакову меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в июле 2020 года Теущаков, зная о поощрении премиями сотрудников ведомства, потребовал от них часть полученных выплат. Эти средства он использовал для личных нужд. Свою вину он не признал.

Теущаков занимал должность руководителя ГУ ФСИН по Нижегородской области с 2016 года, оставил свой пост в ноябре 2020 года.

В 2020 году было возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководителей ведомства. В июле по делу о превышении должностных полномочий задержали замначальника ведомства Евгения Сычева, начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина, а позднее - главного экономиста ГУ ФСИН Александра Хохидру, начальника финансово-экономического отдела Евгения Зюзина, заместителей начальника ГУ ФСИН Виталия Гудкова и Дмитрия Тарасова, главного инженера Дмитрия Муратова.