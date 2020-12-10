Мещанский суд Москвы 16 декабря начнет рассмотрение дела Калви

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 16 декабря начнет рассмотрение дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Сергей Панченко.

"Мещанский суд назначил на 16 декабря предварительные слушания по делу", - сказал Панченко.

На предстоящем заседании будут рассмотрены процессуальные вопросы, после чего суд назначит дату рассмотрения дела по существу.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", фигурантом которого стал Калви, возбуждено СК в февраля 2019 года. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в 2,5 млрд рублей, полученный компанией ПКБ от "Восточного" был зачтен уступкой акций. По версии, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка по стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к хищению этих средств. Калви отрицает вину.