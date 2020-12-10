Суд в Москве продлил арест фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до весны арест гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова - фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Мельникова до 14 марта 2021 года", - сказала пресс-секретарь.

Басманный суд Москвы ранее арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, 14 июля объявлен в федеральный розыск. Как сообщал адвокат Игорь Трунов, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения.

Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Ранее сообщалось, что Следственный комитет России объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.

Первое уголовное дело было возбуждено в январе ГСУ СК по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми") по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ранее ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственными органами также было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранительные органы задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.