В Научном центре ФМБА в Красногорске ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:00 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ФМБА добавили в свою учередь, что животных в лаборатории не было.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах заявлял, что в лаборатории находились клетки с подопытными крысами, которые, вероятно, погибли.

Пожар в здании лаборатории ФМБА в подмосковном Красногорске начался в четверг вечером. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на первом этаже. Пожар удалось локализовать в 20:47 мск на площади 200 кв. метров. Опасных и ядовитых веществ в здании не было.

В новость были внесены изменения (22:28 мск) - добавлена информация об отсутствии животных в лаборатории