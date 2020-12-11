В Неваде пять велосипедистов погибли при наезде автофургона

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Пять человек погибли, четверо получили травмы в результате наезда в четверг грузового автофургона на велосипедистов в штате Невада. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на патрульно-постовую службу штата.

По ее данным, водитель автофургона по неизвестной причине совершил наезд на две группы велосипедистов и сопровождавший их легковой автомобиль на участке трассы №95 в районе города Серчлайт в Неваде. Пятеро велосипедистов погибли, еще четверо пострадали. Один из получивших травмы находится в критическом состоянии.

Водитель автофургона не пытался скрыться с места ДТП и сотрудничает со следствием. Полиция не считает, что виновник наезда находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Официальные обвинения водителю пока не предъявлены.