Экс-главу Петропавловска-Камчатского приговорили к 5,5 годам колонии за взяточничество

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Суд на Камчатке приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима экс-мэра краевой столицы региона Виталия Иваненко за получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По версии следствия, с января по апрель 2019 года Иваненко через посредников, одним из которых был его родной брат, получил частями взятку в размере 700 тыс. рублей от гендиректора одного из коммерческих предприятий за некие действия по благоустройству краевой столицы, а также за общее покровительство по службе. Кроме того, следователи установили и второй факт получения взятки Иваненко через посредников в размере 200 тыс. рублей от одного из индивидуальных предпринимателей города.

"Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе Петропавловск-Камчатского городского округа и его брату. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), его родной брат признан виновным в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Приговором суда Виталию Иваненко назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с выплатой штрафа в размере 4 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что брату чиновника назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 2 млн 200 тыс. рублей.