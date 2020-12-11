Полиция пресекла в Москве производство копий украшений Cartier и Van Cleef & Arpels

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Полицейские пресекли поддельное производство ювелирных украшений Cartier и Van Cleef & Arpels в Москве. Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, стоимость изъятых изделий превышает 10 млн рублей.

"Оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации ювелирных изделий под видом продукции всемирно известных брендов", - сообщила Волк.

Полицейские обнаружили несколько арендованных для производства подделок помещений. Копии сбывались через интернет-магазин по цене в три-четыре раза ниже стоимости оригинальных изделий. Волк не сообщает названия марок, которые подделывали, однако на опубликованном МВД видео полицейские изымают копии знаменитых браслетов-гвоздей из коллекции Juste en clou и обручальных колец из коллекции Love, а также украшения Van Cleef & Arpels.

В ходе обысков в офисных, производственных и жилых помещениях обнаружены драгоценные металлы и камни, а также готовые украшения, предварительная стоимость которых составляет более 10 млн рублей. "Назначены экспертизы для установления ущерба, причиненного правообладателям товарных знаков", - добавила Волк. Устанавливаются каналы поставки драгоценных металлов и камней, а также все участники группы. Возбуждено уголовное о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ). Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы, они отпущены под подписку о невыезде.