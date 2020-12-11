В Архангельске возбудили дело после обрушения потолка в школе

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту обрушения 20 ноября части потолка в одном из кабинетов школы №22, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"В Архангельске после обрушения конструктивных элементов потолка в школе возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

20 ноября утром при выполнении работ по ремонту кровли здания школы №22 произошло частичное обрушение конструктивных элементов потолка и штукатурки, в результате которого двое учеников получили незначительные телесные повреждения. Предварительно установлено, что работы, выполняемые по контракту индивидуальным предпринимателем, и оказываемые образовательным учреждением услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу Архангельска следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

С 30 ноября по 31 декабря учащиеся школы перешли на дистанционное обучение. В этот период эксперты проведут необходимые работы и сделают вывод о возможности возвращения детей с января либо февраля в школу.