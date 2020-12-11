Мосгорсуд назвал беспристрастным и законным процесс по делу режиссера Серебренникова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд счел процесс по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова беспристрастным и законным, а наказание осужденным - непредвзятым. Это следует из текста определения апелляционной инстанции Мосгорсуда.

"Вопреки доводам апелляционных жалоб, судом первой инстанции дело рассмотрено с принципами состязательности, с соблюдением прав осужденных на защиту", - отметил Мосгорсуд.

Суд учел корыстный характер преступления, его спланированность, однако же нашел основания для применения условного наказания. "Судебная коллегия находит назначенное наказание справедливым, соответствующим всем обстоятельствам дела и личностям осужденных и не усматривает предвзятости суда при определении вида и размера наказания", - говорится в судебном акте.

Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор по делу "Седьмой студии". Серебренникова приговорили к трем годам условно, двое других фигурантов - продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела будет находиться под арестом. Мосгорсуд признал приговор законным.