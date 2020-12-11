Поджигателя санчасти колонии под Волгоградом, где погибли двое, осудили на 4,5 года

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Урюпинский городской суд Волгоградской области приговорил Александра Гилязова, отбывающего 8 лет наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть потерпевшего, еще к 4,5 года лишения свободы - за поджог в колонии, в результате чего погибли двое осужденных. Об этом в пятницу журналистам сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Приговором суда Волгоградской области от 10 декабря 2020 года Гилязов признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, повлекшее смерть человека"), ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала Вальковская.

Судом установлено, что 34-летний Гилязов, будучи осужденным по ч. 4 ст. 111 УК РФ к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, отбывал наказание в лечебном исправительном учреждении 23 УФСИН России. У него возникли личные неприязненные отношения к руководству и обслуживающему персоналу исправительной колонии.

В марте 2020 года Гилязов, покинув помещение палаты санитарной части туберкулезной больницы, пройдя в комнату личных вещей осужденных, устроил пожар, в результате которого погибли двое осужденных, содержащихся в санитарной части лечебного исправительного учреждения. Установлено, что их смерть наступила от токсического действия окиси углерода, осложнившегося дыхательной недостаточностью.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.

Гражданский иск лечебного исправительного учреждения 23 УФСИН России по Волгоградской области о взыскании материального ущерба удовлетворен полностью. Гражданский иск родственника погибшего удовлетворен частично, с осужденного взысканы расходы на погребение, а также компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей.