Московские полицейские после погони задержали пьяного водителя без прав

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве пьяного водителя без прав, который, уходя от погони, неоднократно нарушил правила дорожного движения. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России столицы.

"Во время несения службы на улице Академика Скрябина сотрудники отдельного батальона ДПС предприняли попытку остановить автомобиль, однако водитель не выполнил требования полицейских и продолжил движение. Дорожные инспекторы начали преследование транспортного средства. Уходя от погони, неизвестный неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности окружающих", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, на место происшествия были дополнительно направлены экипажи патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. "Благодаря профессиональным действиям правоохранителей автомобиль на Саратовской улице был блокирован и водитель задержан. Управлял машиной 28-летний приезжий, не имеющий водительских прав. Проведенное освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в ГУ МВД.

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 12.8 ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения"), 12.25 ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства"), 12.12 ("Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика"), 12.5 ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"), 12.2 ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков"), 12.37 ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"), 12.6 ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") КоАП РФ.

Кузьминский районный суд Москвы назначил задержанному наказание в виде ареста на 10 суток.