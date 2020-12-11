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Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием автобуса и бетономешалки

В полиции сейчас уточняют число пострадавших

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и спецтранспорта произошло в пятницу вечером во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

"Массовое ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе пассажирского автобуса и бетономешалки, произошло во Владивостоке. Точное количество автомобилей и информация о пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.

Очевидцы сообщают о столкновении около 10 автомобилей, у одного из которых отказали тормоза.

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РоссияПриморский край
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