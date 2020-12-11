Движение транспорта затруднено на Партизанской улице в Москве из-за ДТП

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Движение по одной полосе на Партизанской улице в Москве перекрыто из-за аварии с участием микроавтобуса. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Партизанской улице перед перекрестком с улицей Академика Павлова столкнулись микроавтобус ООО "Трансавтолиз" и три легковых автомобиля, перекрыта одна полоса. Предварительно, пострадал водитель легкового авто. Детали уточняются", - говорится в сообщении.