В Нижнем Новгороде работники ритуальной компании избили местного жителя

ТАСС, 11 декабря. Следователи организовали проверку информации об избиении жителя Нижнего Новгорода сотрудниками ритуальной компании. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"В эфире региональной телекомпании транслировался сюжет о конфликте сотрудников ритуальной компании, которые избили молодого человека, отказавшегося воспользоваться их услугами. При этом в ходе разбирательства "ритуальщики"выбили входную дверь дома, расположенного в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, а потом избили внука умершего мужчины", - отмечается в сообщении.

Журналисты также сообщили, что представитель ритуальной компании напал на корреспондента регионального канала.

"Следственными органами СУ СК России по Нижегородской области по указанным фактам организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.