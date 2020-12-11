Гражданин Украины поджег микроавтобус в Крыму из-за конфликта с женой

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Гражданин Украины поджег микроавтобус Mercedes под Ялтой из-за конфликта с женой, находившейся за рулем, в результате инцидента он погиб, сообщается в официальном Telegram-канале службы скорой помощи Крыма.

При этом его жена в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Уточняется, что вызов после получения сигнала о поджоге микроавтобуса поступил в оперативно-диспетчерский отдел Ялтинской станции скорой медицинской помощи в 10:14 мск. "На месте происшествия сейчас работают специалисты МЧС и правоохранительных органов", - добавили в скорой помощи.

На месте происшествия находятся автомобили полиции. Сейчас сгоревший микроавтобус на автобусной остановке перетянут лентами.

В МВД по Крыму и пресс-службе Главного следственного управления СК России по региону сообщали, что выясняют обстоятельства произошедшего.