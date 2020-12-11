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Четыре человека отравилась парами средства для ванны в Ленинградской области

Среди них двое детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Семья из четырех человек, включая двоих малолетних детей, попала в больницу в Ленинградской области с отравлением после купания детей в ванной с косметическим средством, которое имело резкий запах. Как сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, проводится проверка.

"По предварительным данным, семья после купания детей в ванне с использованием специальных средств не придала значения резкому запаху ароматизатора. Ночью они почувствовали себя плохо и были доставлены в медицинское учреждение, где им диагностировали отравление неизвестными парами", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в городе Шлиссельбург. Косметическое средство, которое использовалось родителями, направлено на экспертизу для выявления в ней ядовитых веществ.

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