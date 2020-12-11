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Расследование дела экс-замглавы Совета министров Крыма о взятке в 16 млн рублей завершено

По версии следствия, Виталий Нахлупин организовал через пособников получение взятки за обеспечение победы коммерческих организаций на аукционах по 28 госзакупкам

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взятки в размере 16 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя председателя Совета министров Республики Крым Виталия Нахлупина и его неофициальных помощников Валентина Дукорского и Ярослава Сливки в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщили в СК.

Уголовное дело в отношении Нахлупина и Дукорского направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

По версии следствия, в 2017-2018 годах Нахлупин организовал через Дукорского и Сливку получение взятки за обеспечение победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 госзакупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Общая сумма взятки составила более 16 млн рублей. Со Сливкой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд. Суд приговорил его к 6,5 года колонии условно.

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