СК возбудил дело об убийстве после пропажи супружеской пары под Калининградом в 2019 году

КАЛИНИНГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Супружеская пара пропала в Калининградской области, о судьбе 51-летнего мужчины и его 45-летней жены ничего неизвестно с начала сентября 2019 года, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в рамках возбужденного уголовного дела об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) выполняются следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения жителя города Немана Авдеева Вадима Дмитриевича 1968 года рождения и его жены Богдановой (Авдеевой) Надежды Владимировны 1974 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пропавшие в начале сентября 2019 года супруги ушли из дачного домика в садоводческом товариществе "Восход-3" в городе Немане. До настоящего времени не установлено их местоположение. СК распространил приметы пропавших и обратился к жителям региона с просьбой сообщать любую информацию о них.