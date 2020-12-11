Кассационный суд признал законным заочный приговор экс-юристу ЮКОСа Ивлеву

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Второй кассационной суд Москвы признал законным приговор бывшему адвокату нефтяной компании "ЮКОС" Павлу Ивлеву, осужденному заочно на 10 лет колонии по делу об отмывании и присвоении $14 млрд. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия оставила в силе решение по делу Ивлева, а жалобу его защиты - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

24 мая 2019 года Хамовнический суд Москвы признал Ивлева виновным в отмывании и присвоении $14 млрд и назначил ему то наказание, о котором просило гособвинение в ходе прений сторон, а именно 10 лет колонии заочно. В виде дополнительного наказания ему было запрещено работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет. Суд также признал за потерпевшими право удовлетворения гражданских исков. Прокурор просил удовлетворить исковые заявления трех потерпевших компаний (ПАО "НК "Роснефть", ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО "Томскнефть ВНК") на общую сумму около 400 млрд рублей.

Ивлев, который живет в Нью-Йорке, заочно арестован в РФ с конца 2012 года. По материалам дела, в 2001-2002 годах он в составе организованной группы под руководством экс-главы компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского способствовал хищению $14 млрд, часть которых была легализована.

Как установил суд, Ивлев был привлечен в качестве адвоката, представляющего интересы в международных судах, и прикрывался правом юриста на неразглашение информации своих доверителей, скрыв тем самым совершенные хищения нефтепродуктов. Участвуя в судебных заседаниях в России и международных арбитражных судах, он фальсифицировал доказательства и участвовал в легализации денежных средств через выплату дивидендов в офшорных компаниях.