В ковид-госпитале Ростова, где умерли пациенты, не использовали резерв кислорода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Медицинский персонал городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, где умерли 13 пациентов с коронавирусом якобы от нехватки кислорода, не задействовал имевшийся в учреждении резерв медицинского кислорода. Об этом сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.

В октябре стало известно о смерти 13 пациентов с коронавирусом в ковидном госпитале на базе городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону. По сообщению ряда СМИ, причиной их гибели могла стать нехватка кислорода. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил территориальному органу Росздравнадзора провести проверку в учреждении. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Резервным запасом никто не воспользовался, резервные баллоны не были включены, - сказал Логвиненко. - Существуют ручные методы подачи кислорода, кислородные подушки, ими тоже никто не воспользовался".

Глава администрации добавил, что резервный запас медицинского кислорода, созданный в ковидном госпитале, рассчитан на 24 часа, а при максимальной нагрузке на 12 часов. Логвиненко также подчеркнул, что учреждение не испытывает проблем, связанных с дефицитом врачебных кадров.

В конце октября в администрации Ростова-на-Дону, городском управлении здравоохранения, Минздраве Ростовской области, а также по месту жительства бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и экс-начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой прошли обыски, связанные с расследованием дела о смерти пациентов ковидного госпиталя.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 43 921, число выздоровевших выросло до 35 535, умерли 1 599 человек. Коэффициент распространения коронавируса составляет 1,1. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 22 госпиталях, в которых развернута 3 451 койка. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.