В Кабардино-Балкарии офицера осудили на семь лет за убийство сослуживца

НАЛЬЧИК, 11 декабря, /ТАСС /. Военнослужащий в Кабардино-Балкарии признан Нальчикским гарнизонным военным судом виновным в убийстве сослуживца и осужден на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

"Доказательства, собранные 316 военным следственным отделом Следственного комитета РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 31777 капитану Александру Греховодову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Судом и следствием установлено, что 12 февраля Греховодов, находясь в селе Учебном Прохладненского района на территории войсковой части, выстрелил из табельного пистолета Макарова из-за неприязни с расстояния 1,5 м в своего сослуживца, от чего тот умер на месте.

Суд также лишил Греховодова воинского звания "капитан".