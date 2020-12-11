В Липецке восстановили нарушенное из-за аварии теплоснабжение

ТАСС, 11 декабря. Режим теплоснабжения и горячего водоснабжения, нарушенный в пятницу из-за утечки на теплосетях в Липецке, восстановлен. Об этом сообщил Ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

"В 16:00 мск, по информации ПАО "Квадра", режим теплоснабжения и горячего водоснабжения восстановлен", - говорится в сообщении.

В пятницу около 08:30 (мск) на участке трубопровода диаметром 1020 мм на территории Липецкой ТЭЦ-2 производственного подразделение филиала "Липецкая генерация ПАО "Квадра" была обнаружена течь. Для устранения течи перекрыли подачу тепла и горячей воды в 798 жилых домов разной этажности, в которых проживают около 64,5 тыс. человек, а также в 42 социально значимых объекта.