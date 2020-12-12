Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Японии

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, его эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Аомори, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после тектонического удара предупреждение было снято. Землетрясение ощущалось на северо-востоке и севере Японии, включая префектуры Аомори, Хоккайдо и Иватэ.

По данным японского общественного телевидения, в результате землетрясения каких-либо нештатных ситуаций на расположенных в регионе атомных объектах зафиксировано не было. У скоростных поездов "синкансен" в момент землетрясения сработала экстренная система торможения, в настоящее время железнодорожное движение в регионе осуществляется в штатном режиме.

При канцелярии премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги начал работать кризисный штаб по оперативному сбору и анализу информации о возможном ущербе от землетрясения.