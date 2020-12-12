Под Томском три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком

ТОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся в субботу с грузовиком под Томском, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Томской области.

"Сегодня около 10:00 (06:00 мск) ... женщина-водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, двигаясь со стороны Томска, по предварительной информации, не справилась с управлением и выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Scania. В результате происшествия водитель и два пассажира легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.