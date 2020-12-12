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Под Томском три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком

По предварительным данным, водитель легковушки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения

ТОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся в субботу с грузовиком под Томском, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Томской области.

"Сегодня около 10:00 (06:00 мск) ... женщина-водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, двигаясь со стороны Томска, по предварительной информации, не справилась с управлением и выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Scania. В результате происшествия водитель и два пассажира легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

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