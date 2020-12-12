СК начал проверку после публикации в соцсетях видео избиения школьницы в Тульской области

ТУЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту размещенного в социальных сетях видео избиения девочки-подростка ее сверстницей в городе Киреевске Тульской области. Запись сделана находившимися на месте происшествия подростками. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по размещенной в СМИ информации о том, что 9 декабря 2020 года в Киреевске Тульской области девочку-подростка избила ее сверстница. Находящиеся на месте подростки снимали происходящее на видео. Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным региональных СМИ, в драке участвовали две 13-летние школьницы, находившие вокруг подростки, насмехались и не пытались помочь пострадавшей девочке. Сообщается, что даже когда она упала на снег, подростки продолжали "смеяться и пинать". "По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе следственного управления СК.