В Екатеринбурге пьяный мужчина избил врача во время вызова к ребенку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил врача, прибывшего на вызов к ребенку в Екатеринбурге. Мужчина был пьян, сообщил в субботу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Утром 12 декабря в отдел полиции №3 Екатеринбурга поступило сообщение от заведующего отделением неотложной помощи одной из детских поликлиник Екатеринбурга о том, что по адресу: Трамвайный переулок, 3, мужчина избил врача, прибывшего на вызов к ребенку. На месте нарядом полиции задержан 46-летний местный житель с признаками сильного алкогольного опьянения <…> Сегодня представителями МВД будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью"). Эта статья предусматривает наказание от 4 месяцев ареста до 2 лет лишения свободы", - сказал он, уточнив, что сейчас в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 ("Мелкое хулиганство").

Горелых отметил, что задержанный уже был судим за подобное преступление.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону добавили, что следователи проводят доследственную проверку по данному факту. "Действиям мужчины будет дана правовая оценка на предмет совершения им преступления, предусмотренного ст. 124.1 УК РФ ("Воспрепятствование оказанию медицинской помощи"), а также статьей УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение вреда здоровью потерпевшей - в зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы", - отметили в пресс-службе ведомства.