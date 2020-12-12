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Parisien: в Париже неизвестные ограбили бутик Moncler

Они украли пуховики на €40 тыс.

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Группа злоумышленников совершила вооруженный налет на бутик Moncler, украв пуховики на сумму €40 тыс. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

По ее сведениям, инцидент произошел в пятницу в шестом округе Парижа. Неизвестные в балаклавах ворвались в магазин и, угрожая сотрудникам бутика оружием, принялись срывать куртки с вешалок. Затем они зашли в складское помещение, откуда спустя 30 секунд выбежали с пуховиками в руках.

Двое сотрудников магазина и охранник, как отмечает издание, не стали вмешиваться в ситуацию, следуя инструкциям администрации бутика, которые предусмотрены для таких ситуаций. По факту кражи полиция Парижа начала расследование.

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