Parisien: в Париже неизвестные ограбили бутик Moncler

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Группа злоумышленников совершила вооруженный налет на бутик Moncler, украв пуховики на сумму €40 тыс. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

По ее сведениям, инцидент произошел в пятницу в шестом округе Парижа. Неизвестные в балаклавах ворвались в магазин и, угрожая сотрудникам бутика оружием, принялись срывать куртки с вешалок. Затем они зашли в складское помещение, откуда спустя 30 секунд выбежали с пуховиками в руках.

Двое сотрудников магазина и охранник, как отмечает издание, не стали вмешиваться в ситуацию, следуя инструкциям администрации бутика, которые предусмотрены для таких ситуаций. По факту кражи полиция Парижа начала расследование.