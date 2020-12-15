Секретный свидетель по делу Цуркан отказался отвечать на вопросы в суде

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Секретный свидетель по делу экс-члена "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, отказался отвечать на вопросы в ходе допроса в суде. Об этом ТАСС сообщил адвокат Цуркан Иван Павлов.

"Сегодня перед прениями сторон в суде попытались допросить секретного свидетеля по делу Цуркан, это сотрудник российских спецслужб. Он в течение минут 40 отказывался отвечать на все уточняющие вопросы, мотивируя это тем, что сведения, интересующие нас, являются секретными", - сказал Павлов. По его словам, это означает, что показания данного свидетеля суд не может использовать для решения вопроса о виновности его подзащитной. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд удовлетворил ходатайство стороны защиты о допросе секретного свидетеля по делу Цуркан.

Гособвинитель во время прений сторон потребовал приговорить Цуркан к 18 годам колонии общего режима, защита просила суд ее оправдать. Приговор огласят 29 декабря.

Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. По версии следствия, Цуркан с 16 августа 2004 года была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и не позднее 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе.

Цуркан утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование она связывает с попыткой сместить ее с должности. Она содержится под стражей более двух лет.