Защита обжаловала приговор организатору энергоблокады Крыма Ислямову

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Защита бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова, заочно осужденного за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению целостности РФ, обжаловала приговор. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

Верховный суд Крыма 10 декабря приговорил Ислямова к 19 годам лишения свободы. Приговор был вынесен в отсутствие подсудимого, поскольку Ислямов находится в розыске.

"Апелляционную жалобу на приговор в отношении Ленура Ислямова отправил почтой в Третий апелляционный суд общей юрисдикции через Верховный суд Крыма. После получения текста приговора, а также протокола и аудиозаписи судебного заседания, она будет соответствующим и необходимым образом дополнена", - написал адвокат.

Ислямов в 2014 году выехал на Украину и создал в Херсонской области незаконное вооруженное формирование - крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана. Батальон был создан с целью блокады Крыма со стороны Украины, а также для вооруженной борьбы за возвращение Крымского полуострова в состав Украины.

Ислямова в Крыму считают одним из организаторов подрыва ЛЭП на территории Украины, в результате которого Крым в ночь на 22 ноября 2015 года оказался обесточенным. По данному факту на полуострове расследовалось уголовное дело по статье "Диверсия".

Ущерб предприятиям Крыма от прекращения поставок электроэнергии с территории Украины превысил 1,1 млрд рублей, сообщили в январе 2016 года ТАСС в прокуратуре республики. Такие данные в ведомство были предоставлены государственным предприятием "Крымэнерго", которому сведения об убытках направляли учреждения и организации полуострова. Ранее сообщалось, что "Крымэнерго" предъявило иск на 1 млрд рублей бывшему вице-премьеру республики Ислямову.