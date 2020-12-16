В Череповце сотрудники ДПС закрыли патрульной машиной пешеходов от удара лихача

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Экипаж сотрудников ДПС закрыл своей машиной пешеходов на дороге в Череповце, когда на них вылетел автомобиль с лихачом. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"При патрулировании одного из участков Северного шоссе в городе Череповце сотрудники ДПС на служебной автомашине остановились перед нерегулируемым наземным пешеходным переходом, пропуская людей. В следующее мгновение они увидели, что по левой полосе к переходу приближается автомобиль, не снижая скорости. Полицейские развернули патрульный автомобиль и перекрыли левую полосу движения. Таким образом, они приняли удар на себя и предотвратили наезд транспортного средства на пешеходов", - сказала Волк.

Пострадавших нет. Лихачом оказался молодой человек в состоянии наркотического опьянения. Когда полицейские изымали госномера его автомобиля, он вместе с пассажиром пытался этому помешать. Составлены несколько административных протоколов. Водитель и пассажир получили по пять суток ареста.