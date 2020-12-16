{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Японии более 10 человек пострадали из-за снегопадов

Как передает телеканал NHK, за минувшие двое суток на севере страны и районах вдоль побережья Японского моря выпало от 1 до 1,6 м осадков, что в три-четыре раза выше нормы для этого времени года

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек пострадали в японских префектурах Ниигата и Акита из-за сильных снегопадов, которые обрушились на ряд регионов страны в ночь на 15 декабря. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

По его данным, за минувшие двое суток на севере Японии и районах вдоль побережья Японского моря выпало от 1 до 1,6 м осадков, что в три-четыре раза выше нормы для этого времени года.

В этих регионах сейчас затруднено дорожное движение. Минувшей ночью на участке трассы между префектурами Иватэ и Акита из-за снега оказались временно заблокированы около 30 грузовых и легковых автомобилей. Затор в этом месте растянулся на 15 км. Движение пока восстановить не удалось.

Накануне из-за снегопадов в Японии были отменены более 50 внутренних авиарейсов. Власти призывают жителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за риска обледенения дорожного покрытия.

Теги
Япония
Начальник "Астрводоканала" стал фигурантом дела о гибели ребенка в колодце в Астрахани
По данным следствия, подозреваемый не предпринял никаких действий в период с апреля 2018-го по сентябрь 2020 года, чтобы оградить колодец, куда провалился ребенок
Читать полностью