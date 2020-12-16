Суд признал законным арест подозреваемой в убийстве матери и ребенка в Саратове

САРАТОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве матери и трехлетней девочки в Саратове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Саратовский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Подозреваемая будет находиться под стражей по 28 января 2021 года включительно", - сказали в суде.

Тело 38-летней женщины и ее дочери было обнаружено в квартире дома на улице Чернышевского в Саратове. Правоохранители задержали подозреваемую, 53-летнюю женщину, затем она была арестована, однако с решением суда не согласились адвокаты потерпевшей, которые подали апелляционные жалобы. Защитники посчитали решение суда незаконным и необоснованным, свои доводы мотивировали тем, что подозреваемая активно способствует расследованию, а это противоречит наличию у нее намерений воспрепятствовать производству по делу.

По данным следствия, днем 29 ноября 53-летняя жительница Саратова пришла в гости к своей 38-летней знакомой, проживавшей в квартире дома на улице Чернышевского. Женщина находилась дома вместе с трехлетней дочерью. Между женщинами произошла ссора, гостья нанесла сначала хозяйке дома, а затем ее дочери множественные удары ножом. От полученных ранений женщина и девочка умерли на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту и скрылась с места происшествия. С банковской карты она затем сняла 70 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).