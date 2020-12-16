Пожар в цехе спичечной фабрики под Пензой ликвидирован

ПЕНЗА, 16 декабря. /ТАСС/. Пожар в одном из цехов спичечной фабрики в селе Верхний Ломов Пензенской области ликвидирован на площади 700 кв. м, никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что пожар в цехе по производству коробок начался ночью 16 декабря. Его площадь составила 700 кв. м.

"Пожар в цехе ООО "Спичечная фабрика "Победа" ликвидирован на площади 700 кв. м, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, проводится проверка", - отметили в пресс-службе.