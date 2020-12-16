В Нижегородской области возбудили дело после отравления двухлетнего ребенка наркотиками

ТАСС, 16 декабря. Полиция возбудила уголовное дело после отравления двухлетнего ребенка наркотическим веществом в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее нижегородские СМИ сообщили о том, что в городскую детскую больницу привезли двухлетнего мальчика. Экспертиза показала, что он отравился метадоном.

"По факту поступившего в отдел полиции сообщения из лечебного учреждения о доставлении двухлетнего ребенка с отравлением наркотическим средством возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств")", - отмечается в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают причастных к совершению преступления.