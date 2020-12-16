В одном из домов в пригороде Екатеринбурга нашли тела трех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Тела трех погибших обнаружили в частном доме в пригороде Екатеринбурга. Предварительно, они могли отравиться продуктами горения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"По предварительным данным, 16 декабря на пульт оперативных служб поступило сообщение об обнаружении тел троих человек в частном жилом доме поселка Совхозный в Екатеринбурге. При этом в жилом помещении присутствовал запах газа. Согласно информации газовой компании, при проведении замеров установлено превышение предельно допустимой концентрации угарного газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, предварительно, собственник жилого помещения не заключал договор с газовой компанией на техобслуживание оборудования. "Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек, предварительно, от отравления продуктами горения", - добавили в ведомстве.