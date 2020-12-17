Суд в США отказался временно освободить экс-заместителя директора "Военторга" Тейфа

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины отказался временно освободить из-под стражи жившего последние годы в США бывшего заместителя директора "Военторга" Леонида Тейфа до суда над ним по обвинению во взятках, легализации преступно нажитых средств и иммиграционном мошенничестве. Об этом говорится в документах, поступивших в среду в электронную базу суда.

Защита Тейфа ходатайствовала о том, чтобы выпустить обвиняемого на свободу до начала процесса над ним в следующем году. Как пояснялось, Тейф находится в заключении почти 23 месяца и содержится в тюрьме округа Албемарл. С точки зрения защиты, с 23 января прошлого года улики и показания стали свидетельствовать "существенно в пользу" ответчика, а позиции обвинения в лице прокуратуры "серьезно подорваны".

"Ходатайство отклонено", - постановила окружная судья Луиза Флэнаган. В документах не уточняются основания такого решения.

Родившийся в Белорусской ССР Тейф въехал в США в 2010 году. Согласно материал делам, у него была недвижимость в Северной Каролине. Тейф был арестован в декабре 2018 года - тогда же вместе с супругой предстал перед судом в городе Роли. Татьяна Тейф была названа одним из соучастников бывшего заместителя директора "Военторга". Им, а также еще трем лицам, инкриминируются сговор с целью легализации преступно нажитых средств, соучастие в нарушении иммиграционного законодательства США, в том числе попытки получить вид на жительство путем предоставления о себе ложных данных.

Обвинительное заключение касается деяний, совершенных в период между 2010 и 2012 годами, когда "Леонид Тейф являлся заместителем директора "Военторга", компании, которая по контракту с Министерством обороны России обеспечивает российские вооруженные силы товарами и услугами". По данным американских властей, он с соучастниками разработал преступную схему вымогательства у субподрядчиков определенного процента государственных средств, полученных за выполнение подряда. За неполные два года общая сумма наличных средств, нажитых обвиняемыми подобным образом, превысила $150 млн, уточнила прокуратура, по версии которой, часть этих денег была размещена на счетах Тейфа в России и потом на счетах в США.

Тейфу в случае признания виновным грозит 20 лет тюрьмы, его супруге - максимум 10 лет лишения свободы.