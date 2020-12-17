СК возбудил дело после обнаружения в Ленобласти квартиры, где насильно удерживали инвалида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как полицейские обнаружили в Ленинградской области квартиру, где насильно удерживали и избивали инвалида. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в квартире с августа этого года незаконно удерживали мужчину без ног и заставляли его заниматься попрошайничеством.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщали, что в среду в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Новое Девяткино в квартире незаконно удерживают инвалидов и издеваются над ними. Полицейские обнаружили, что в квартире находится мужчина без ног, который пояснил, что он бывший военный-десантник из Нижнего Новгорода, который остался без ног, подорвавшись на мине.

Полиции он рассказал, что в День ВДВ в августе этого года его напоили алкоголем и увезли в квартиру, где насильно удерживали, избивали и заставляли попрошайничать. Сотрудники МВД освободили мужчину. Также выясняется местонахождение второго потерпевшего, который также мог находится в этой квартире.