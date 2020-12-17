Руководитель транспортной компании получил 4,5 года колонии за взятки на 12,6 млн рублей

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска назначил срок в колонии строгого режима и крупный штраф руководителю транспортной компании, который в течение нескольких лет давал взятки за выгрузку товара из вагонов на станции без проверок, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Суд приговорил руководителя компании к 4 годам 7 мес. лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 12,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Руководителя компании признали виновным по статье "Дача взятки в значительном и в особо крупном размере".

С 2015 по 2019 годы осужденный неоднократно давал взятки должностным лицам железнодорожной станции Хабаровск-2 Хабаровского центра организации работы железнодорожных станций за внеочередную подачу и уборку вагонов, а также выгрузку товара без проверки на его соответствие оплаченному тарифу. Общая сумма взяток превысила 12,6 млн рублей.